Intervistato dal 'New York Times', l'AD della Ferrari, Louis Camilleri, conferma la propria fiducia in Mattia Binotto e nel suo team: "I risultati non confermano quanto dico, ma serve tempo. In passato c'era un'atmosfera da porte girevoli, questo andazzo deve finire. Stiamo pensando alla Indycar". ll GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP ITALIA, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE

La Ferrari si schiera compatta alle spalle di Mattia Binotto. Louis Camilleri, AD della casa di Maranello, ha infatti confermato la fiducia al Team Principal e a tutto il team, impegnato in questo fine settimana nel GP di casa a Monza: "Voglio dire che ho totale fiducia in Mattia e nel suo staff, i risultati attualmente non confermano quanto sto affermando ma cose simili richiedono molto tempo - ha spiegato Camilleri in un'intervista al 'New York Times' -. In passato c’è stata troppa pressione e una serie di persone spinte ad andare via troppo presto. C'era un'atmosfera da porte girevoli e sto cercando di terminare questo andazzo. Se si guarda ai cicli vincenti di Red Bull e Mercedes è una cosa che alla nostra squadra è mancata. Prenderemo in considerazione diverse ipotesi, tra cui quella di inserire nuovi talenti nel nostro team, ma voglio proseguire con i nostri uomini chiave nelle loro posizioni".