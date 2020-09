Tra le sagome in tribuna a Monza nell'ambito dell'iniziativa benefica 'Face for fun', anche quelle di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Il monegasco scherza su Twitter: "E' stato un bel venerdì, speso con Seb sulle tribune a guardare noi stessi che giravamo sul circuito". Il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Charles Leclerc e Sebastian Vettel erano in tribuna ad assistere alla prima giornata di libere del GP d'Italia, almeno virtualmente. I due piloti della Ferrari, infatti, avevano la propria sagoma personalizzata a Monza nell'ambito dell'iniziativa benefica 'Face for fun', che ha portato migliaia di cartonati di tifosi all'Autodromo. Obiettivo raccogliere fondi per l'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, l'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l'Associazione Brianza per il Cuore. A fine giornata, Leclerc ha scherzato su Twitter: "E' stato un bel venerdì, speso in tribuna insieme a Seb mentre guardavamo noi stessi girare in pista". Nei prossimi giorni tutti i membri del team Ferrari avranno il cartonato, come confermato dallo stesso Vettel: "Li ho inseguiti uno per uno per fargli la foto"