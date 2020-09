Il direttore sportivo della Rossa dopo il complicato sabato di Monza: "Nessuno è soddisfatto, non pensiamo alla qualifica di oggi ma a come uscire da questo momento". Il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP MONZA, TUTTO SULLE QUALIFICHE - GRIGLIA DI PARTENZA

"Sicuramente è difficile, non è una sorpresa. Sappiamo che situazione molto complicata, il focus è trovare soluzione per uscire da questo periodo. Nessuno è soddisfatto, non pensiamo alla qualifica di oggi ma a come uscirne". Sono le parole di Laurent Mekies, direttore sportvo della Ferrari, al termine delle qualifiche del GP di Monza, dove Vettel è stato eliminato nel Q1 e Leclerc nel Q2.