Charles Leclerc vede il bicchiere mezzo pieno dopo la difficile qualifica di Monza: "Non sono contento per il 13° posto, ma abbiamo fatto quanto pianificato. Dobbiamo lavorare per trovare la soluzione del problema. Dal Mugello andrà meglio". Il GP di Monza è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP ITALIA, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE

Charles Leclerc si è qualificato con il 13° tempo per il GP d'Italia. Sulla pista che lo ha visto trionfare appena 12 mesi fa, il monegasco della Ferrari è stato protagonista di una qualifica ancora una volta molto complicata. Per la Rossa, che domenica vedrà partire Vettel dalla 17^ piazza, si tratta della peggior sessione di qualifiche di sempre a Monza dal 1969, ovvero dalla prima stagione in cui sono state schierate in pista due vetture.