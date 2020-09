A Monza si corre l'otavo Gran Premio della stagione 2020. Nel sabato brianzolo la novità per le qualifiche, via il "bottone magico": i team non potranno più utilizzare le mappature da qualifica dei rispettivi motori. E' il giorno del "No party-mode". Il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP ITALIA, LA DIRETTA DI LIBERE 3 E QUALIFICHE

La Formula 1 è a Monza, per l'ottavo appuntamento del Mondiale 2020. Lo strapotere Mercedes, le difficoltà della Ferrari, le speranze della Red Bull e l'assenza di pubblico (misure anti-covid) non sono però tutti gli ingredienti di questo fine settimana. Il sabato del GP d'Italia, infatti, coincide con una novità: nel corso delle qualifiche, infatti, non potrà più essere utilizzato il cosìddetto "bottone magico".

Cos'è il Quali-mode, party-mode o bottone magico? leggi anche Tutto sul "botone magico" Dal 2014, Mercedes ha impiegato il party-mode che veniva usato, specialmente in Q3. Poi, col passare degli anni, si è iniziato ad usarlo in alcune fasi di gara (sorpassi, tentativi di undercut, ecc). Successivamente anche gli altri motoristi hanno introdotto sulle loro Power Unit delle mappature con maggiore potenza per provare a contrastare le delle Frecce d'Argento.