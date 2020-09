Il 26enne britannico del Team HWA si aggiudica una rocambolesca gara-2 a Monza. In classifica generale è leader Piastri (160 punti), davanti a Sargeant (154), ma alle loro spalle incalzano Lawson e Pourchaire ancora in corsa aritmeticamente per il titolo della categoria. Oggi il GP d'Italia di F1 in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

A Monza il successo nella Gara-2 di Formula 3 è del 26enne britannico Jake Hughes (Team HWa). Gara rocambolesca e campionato apertissimo a tre manches dalla fine. Parte ottavo, dalla quarta fila, il leader della classifica Piastri in Gara 2, mentre il suo competitor più agguerrito -Sargeant- addirittura è 26°, in tredicesima fila. Al via è subito testa a testa fra Enzo Fittipaldi e Zendeli. Un testa a testa e un'alternanza alla guida della corsa che dura fino all'ottavo giro, quando i due si toccano e per Fittipaldi finisce la corsa a causa della foratura dell'anteriore destro. Un peccato, perchè stava correndo davvero molto bene. Nei primi otto giri escono di scena Pourchaire e Beckmann. Lawson e Hughes vanno in testa alla corsa, ma alla nona tornata Novalak arriva lungo e prende in pieno Piastri ponendo fine alla sua avventura.

A tre tornate dal termine Sargeant perde due posizioni e decide di attaccare su Vesti: i due si sfiorano e per Sargeant la foratura della posteriore destra significa dire addio ai sogni di gloria. A un giro dal termine Hughes guida su Lawson e Pourchaire, che rientra in corsa anche per il titolo. Mentre ai box rientra anche Vesti, costretto anche lui a fermarsi. I tre arrivano al traguardo in quest'ordine e il campionato ritrova pepe proprio alla penultima corsa, alla vigilia del Mugello. In classifica generale, infatti, è leader Piastri (160), davanti a Sargeant (154), ma alle loro spalle incalzano Lawson e Pourchaire ancora in corsa aritmeticamente per il titolo della categoria, in una stagione nel corso della quale sembra quasi che la sorte e l'esuberanza inducano i protagonisti a buttare via ogni opportunità che gli si presenti a tiro per chiudere i conti. Un campionato di velocissimi 'ciapanò', come direbbero a Milano. Ovvero, di chi non afferra (in dialetto 'ciapar(e)', prendere, afferrare, acchiappare) mai la palla al balzo.