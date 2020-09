Nel giorno nero per la Ferrari a Monza, Carlos Sainz conquista la seconda posizione nel Gp d'Italia alle spalle di Gasly. Delusione per lo spagnolo, che non ha trattenuto le lacrime durante il Team Radio dopo la gara persa nel duello finale con il francese. E' il secondo podio in Formula 1 per il pilota della McLaren, che nella prossima stagione affiancherà Charles Leclerc alla guida della Rossa. Un piccolo sorriso in una domenica buia per i tifosi della scuderia di Maranello

