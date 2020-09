Leclerc dichiarato "fit": "Pronto per il Mugello"

Charles Leclerc sarà regolarmente in pista venerdì per la prima sessione di prove libere del GP Toscana Ferrari 1000. Il monegasco, protagonista domenica di un pauroso incidente alla Parabolica di Monza, ha ricevuto l'ok dei medici: "Pronto per tornare in pista", ha scritto il ferrarista su Twitter. IL GP del Mugello su Sky Sport LECLERC, L'ABBRACCIO A GASLY

Charles Leclerc sarà in pista al Mugello, dove la Ferrari celebrerà domenica 13 (diretta Sky Sport) il millesimo Gran Premio della sua storia in Formula 1. Il monegasco ha voluto rassicurare tutti i propri tifosi con un post su Twitter, dopo lo spaventoso incidente di domenica al GP di Monza, quando la Ferrari numero 16 era andata a sbattere a circa 220 km/h alla Parabolica. Charles aveva subito rassicurato il muretto via radio, uscendo dalla monoposto sulle proprie gambe. Intervistato da 'Sky Sport', aveva poi detto di avere bisogno qualche giorno per riprendersi, mentre in serata sui social aveva parlato di stare bene ma di essere un po' "ammaccato".