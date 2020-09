Il monegasco della Ferrari si è complimentato su Instagram: "Sono molto felice per Pierre, che corsa!" Gasly ha ottenuto a Monza il suo primo successo in carriera in Formula 1, portando al primo trionfo di sempre anche l’italiana Alpha Tauri

Podio senza rosso Ferrari, ma con l'inno italiano sì. Quello dell'Alpha Tauri al primo storico successo in un GP guidata fino al trionfo dal francese Pierre Gasly. Una storia curiosa la sua, milanese d'adozione, il legame con Anthoine Hubert, la passione per i videogiochi e il tifo per il Psg. E a impreziosire la sua storica vittoria sono arrivati anche i complimenti di Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari, come di consueto, ha postato sui propri canali social le impressioni post gara. Prima la foto relativa all'incidente: "Un po' indolenzito ma sto bene, incredibile quanto le macchine di oggi possano sopportare". Poi il messaggio per l'amico: "Sono molto molto molto contento per Pierre, che corsa! Merita questa vittoria, goditela amico mio".