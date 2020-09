9/13

HAMILTON IN MONOPATTINO - Lewis Hamilton viene penalizzato con uno stop&go di 10" per essere entrato ai box con pit-lane chiusa. Durante lo stop e in regime di bandiera rossa, il campione del mondo comincia a girare con il monopattino per l'Autodromo per spiegare le proprie ragioni. Tornerà in auto appena in tempo per la ripartenza

