Ferrari, livrea amaranto per il GP 1000 al Mugello

La Ferrari correrà il GP Toscana di domenica al Mugello, in cui celebrerà le 1000 gare nel Mondiale, con una speciale livrea amaranto che ripropone le tonalità delle 125 F1, che sceseso in pista a Monaco nel 1950 nel primo Gran Premio della storia. Domenica mattina Mick Schumacher in pista con la F2004 del papà.

La Ferrari correrà il GP Toscana di domenica al Mugello con una livrea speciale per celebrare le mille gare nel Mondiale di Formula 1. Ad annunciarlo è stata la Scuderia di Maranello attraverso un comunicato. Le SF1000 di Leclerc e Vettel, per tutto il fine settimana toscano, scenderanno in pista con una livrea color amaranto che ripropone esattamente la tonalità di rosso con la quale le prime monoposto di Formula 1 del Cavallino Rampante, le 125 F1, scesero in pista nel Gran Premio di Monaco il 21 maggio 1950.

Mick Schumacher in pista domenica con F2004 del papà leggi anche La F1 Mugello: orari e programma su Sky Charles Leclerc e Sebastian Vettel avranno delle tute speciali per questa corsa unica, mentre sugli spalti per la prima volta dallo scoppio della pandemia di Covid-19 tornerà il pubblico. Le celebrazioni coinvolgeranno anche Firenze, con un evento che avrà luogo nel cuore della città sabato sera e sarà trasmesso sul sito e sui canali social della Scuderia Ferrari. Domenica infine, prima del via, il figlio d’arte e pilota della Ferrari Driver Academy (FDA) Mick Schumacher scenderà in pista al volante di una F2004 che venne guidata dal padre Michael nella sua ultima stagione iridata: è il modo migliore per ricordare la vettura più vincente della storia della Scuderia e il suo impareggiabile pilota.