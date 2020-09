Italia al centro del Motorsport in questo weekend. La Formula 1 al Mugello per la prima volta nella storia: sarà il GP numero 1000 per la Ferrari. A Misano Adriatico arriva invece la MotoGP, praticamente il circuito di casa per Valentino Rossi. Tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport MotoGP (canale 208)