La Formula 1 resta in Italia: da giovedì 10 a domenica 13 settembre al Mugello sarà di scena la nona tappa del Mondiale 2020 di Formula 1 con il primo Gran Premio della Toscana . Domenica appuntamento live dalle 15.10 con la gara su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno , anche in chiaro su TV8 e in streaming su NOW TV . In pista nel fine settimana anche F2 e F3 .

GP della Toscana Ferrari 1000 su Sky Sport e la "Formula Vale"

leggi anche

La "Formula Rossi": spiega il Mugello ai piloti

Sky è pronta a raccontare tutta l’atmosfera dei quattro giorni sul circuito italiano, secondo dei tre appuntamenti nazionali del Mondiale (dopo Monza e in attesa della tappa di Imola, il 1° novembre) con una copertura live dedicata: in programma one to one con i piloti, tra cui “La formula di Vale”, il collegamento di domani alle 18 con Valentino Rossi su Sky Sport F1, Sky Sport MotoGP e Sky Sport 24 nello studio di Federica Masolin direttamente da Misano, dove questo fine settimana si correrà il GP di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP. Insieme a Guido Meda, il 9 volte campione del mondo delle due ruote interagirà con i piloti di Formula 1 impegnati sul circuito toscano. E in occasione della gara numero 1000 della Ferrari, su Sky Sport F1 anche uno speciale con Sebastian Vettel, mentre lo studio di domenica con Federica Masolin e Davide Valsecchi per l’occasione sarà live dal Museo Ferrari di Maranello. Speciali, approfondimenti e tanto altro porteranno gli appassionati nel vivo di uno dei weekend più attesi dell’anno.