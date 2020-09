Valentino Rossi, in occasione del GP del Mugello di F1, è stato protagonista su Sky di una diretta con alcuni colleghi delle quattro ruote: "Stesse difficoltà e stesse emozioni, ma la monoposto di Formula 1 è un mezzo complicato, estremo". Il weekend del Mugello è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 207)

"Andare con le F1 è complicato. Con la macchina di solito è più facile che andare in moto, ma la monoposto di F1 è un mezzo estremo". Sono le parole di Valentino Rossi durante il collegamento Misano-Mugello nel corso del quale il pilota della Yamaha ha chiacchierato con alcuni colleghi della F1 in diretta su Sky Sport. "E' il mezzo più top di tutti, le prestazioni sono al limite, anche dal punto di vista del corpo. In frenata è difficile tenere la testa dritta, sei scomodo perché seduto per terra. Hai la sensazione di sicurezza per le gomme, ma per portarla al limite è tosta. Siamo sullo stesso livello di difficoltà ed emozione con la MotoGP", ha aggiunto il Dottore che poi con Matteo Bobbi ha anche ipotizzato le velocità che le auto raggiungeranno nel weekend del Mugello.