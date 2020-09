Lewis Hamilton spende parole al miele per il circuito del Mugello: "Mi piace molto, è veloce e su questa pista non puoi giocare. Devo studiarlo per andare ancora più forte, visto che Bottas e Verstappen sono molto rapidi". Bottas: "Mi sono divertito in ogni singolo giro". Il weekend del Mugello è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GLI HIGHLIGHTS DELLE PROVE LIBERE