Seconda sessione di prove libere al Mugello non molto fortunata per Sebastian Vettel, che dopo un testacoda senza conseguenze alla curva 12, ha parcheggiato la sua SF1000 al termine delle FP2 per un problema tecnico. Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

