Subito scintille in pista al Mugello: nelle seconde libere un contatto tra Sergio Perez e Kimi Raikkonen, con il messicano della Racing Point che uscendo dai box non lascia passare l'Alfa dell'ex campione del mondo. Le due monoposto si toccano, con i commissari costretti a esporre la seconda bandiera rossa della sessione. Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

MUGELLO, LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE