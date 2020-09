Lirim Zendeli conquista la pole position del GP di Toscana, ultimo e decisivo appuntamento del Mondiale di F3. Al Mugello si assegnerà il titolo, con ben sei piloti ancora matematicamente in lizza. Gara 1 è in programma sabato alle 10.25, con diretta su Sky Sport F1

Lirim Zendeli partirà dalla pole position in gara 1 del GP di Toscana di Formula 3, ultimo e decisivo appuntamento del Mondiale. Il tedesco della Trident partirà in prima fila al Mugello insieme a Jake Hughes, con Logan Sargeant che scivola in quinta posizione dopo essere stato penalizzato di tre posizioni. Seconda fila per Vesti e Fittipaldi, mentre l'italiano Nannini scatterà dalla 16^ piazza. Solo 11° il leader del campionato, Oscar Piastri. Al Mugello si chiude il Mondiale F3, con ben sei piloti ancora il lizza matematicamente per il titolo: Oscar Piastri, Logan Sargeant, Théo Pourchaire, Liam Lawson, David Beckmann e Frederik Vesti. Gara 1 è in programma sabato alle 10.25, con diretta su Sky Sport F1.