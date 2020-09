Numero pazzesco di George Russell nel Q1 delle qualifiche del GP di Toscana. Il britannico della Williams tiene giù il piede e percorre in pieno la combinazione Casanova-Savelli: la monoposto va sulla ghiaia a 270 km/h, ma Russell è un fenomeno a riportarla in pista senza conseguenze. Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

