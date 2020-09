Pole numero 95 in carriera per Lewis Hamilton, che partirà davanti a tutti nel GP di Toscana Ferrari 1000. Per il britannico si tratta del 28° circuito diverso in cui ha primeggiato nelle qualifiche, sicuramente uno dei più amati: "E' un weekend molto duro. Questa pista è veramente straordinaria - ha detto Hamilton al termine delle qualifiche -. Eì davvero impegnativo. Valtteri è sempre stato davanti a me, ieri, stamattina e pure nel Q1, quindi ho dovuto lavorare sodo per cercare di migliorare dietro le quinte, studiando le traiettorie, con gli ingegneri. Anche i meccanici hanno fatto un grande lavoro. Alla fine il vento si è sentito troppo e non sono riuscito a migliorarmi". Hamilton è affascinato dalla velocità del Mugello: "Pazzesco, non so se riesce ad intuire in tv la velocità delle curve 6-7-8 - ha spiegato -. Le forze G sono folli e continuano crescere quando percorri le varie curve. Sono state qualifiche fantastiche. Valtteri ha fatto un grande lavoro ma sono contento di essere davanti”.