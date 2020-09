Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini appena concluso potrebbe essere ribattezzato il GP delle prime volte. Prima vittoria di Franco Morbidelli in MotoGP, primo podio di Pecco Bagnaia in MotoGP, ma soprattutto primo GP del Motomondiale aperto al pubblico, con una presenza di quasi 10mila tifosi sugli spalti. Un evento svolto in totale sicurezza, grazie all’organizzazione garantita dal circuito, che sarà replicata anche per il GP dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, in programma dal 18 al 20 settembre a Misano. Un successo che potrebbe essere trasferito anche alla Formula 1. Come annunciato infatti da Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna, l’obiettivo è garantire l’accesso al pubblico della Formula 1 in sicurezza anche per il GP di Imola, in programma dal 30 ottobre al 1° novembre: "Mi pare che abbiamo vinto la scommessa della riapertura al pubblico del Motomondiale, un grazie agli organizzatori e al sindaco di Misano – spiega Bonaccini in video-conferenza -. Insieme avevamo scommesso sull’idea di organizzare il tutto dicendo al Governo italiano che per eventi una tantum eravamo in grado di garantire la sicurezza per spettacoli all’aperto. La cosa funziona, lo abbiamo dimostrato, c’è la possibilità di riaprire le porte agli appassionati. Cercheremo di fare la stessa cosa anche a Imola, tenendo conto dell’andamento della curva epidemiologica. Quando c’è questo senso di responsabilità in spazi all’aperto così grandi, allora esiste la possibilità di aprire l’evento al pubblico".