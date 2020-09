L'ex team principal della Ferrari in pole per diventare il nuvo CEO della F1 al posto di Carey. Oltre a vivere il passaggio al nuovo cambio regolamentare e tecnico posticipato al 2022, in Liberty e FIA Domenicali si ritroverebbe a lavorare gomito a gomito con Ross Brawn e Jean Todt. Tutti ex del Cavallino. Domenica il Mondiale è a Sochi: diretta del weekend su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno IL PROGRAMMA DI F1 E MOTOGP SU SKY

Manca la firma, ma tutto porta al nome di Stefano Domenicali. E’ lui in pole position per sostituire Chase Carey a capo della Formula Uno a partire dal 2021. Ruolo che volevano in molti, compreso Toto Wolff. Per l’ex team principal della Ferrari, ora Presidente e Amministratore Delegato Lamborghini, potrebbe essere un ritorno da tappeto rosso, in un mondo che conosce benissimo e che ha lasciato nel 2014 a metà di una stagione difficile proprio con il team italiano.

E Chase Carey cosa farà? leggi anche Domenicali verso il ruolo di CEO al posto di Carey Rimarrà, ma con un ruolo rivisto. E a lui vanno tutti gli applausi per la gestione di un anno critico come il 2020, in cui si è dovuto gestire l’organizzazione e lo svolgimento di un campionato con una pandemia mondiale in corso. Insieme alla firma del nuovo Patto della Concordia. Con Stefano Domenicali la Formula Uno ritroverebbe un profondo conoscitore e amante di questo sport ma non solo. Dopo le esperienze in Audi e Lamborghini la sua prossima sfida potrebbe essere globale: provare ad ampliare anche il mercato della Formula Uno ad altri costruttori.