Dalle prove libere fino alla gara di domenica alle 13.10: le previsioni meteo per il decimo appuntamento del Mondiale 2020. Il GP della Russia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

La Formula 1 fa tappa in Russia, a Sochi. Sono previste temperature miti per le tre giornate in pista e solo qualche sporadica e innocua nuvola. La gara scatterà alle 13.10 di domenica 27 settembre. Qui le previsioni a partire dalle prove libere del venerdì.