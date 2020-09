Charles Leclerc al termine della prima giornata di prove libere a Sochi: "Tempi migliori del previsto, abbiamo faticato parecchio con il bilanciamento. Ci sarà da lavorare in vista delle qualifiche". Vettel: "Situazione migliore rispetto agli ultimi weekend, ma aspettiamo sabato per giudicare". GP Russia alle 13.10 di domenica in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP RUSSIA: LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE

Charles Leclerc ha chiuso all'ottavo posto la seconda sessione di prove libere del GP di Russia a Sochi. Il monegasco ha commentato la sua giornata: "Devo dire che i tempi che abbiamo registrato sono un po' meglio di quanto ci aspettassimo - ha detto il monegasco -. Ho faticato ancora un po' con il bilanciamento. Su questo aspetto dobbiamo lavorare in vista di sabato. Solo il bilanciamento ci ha creato difficoltà, è sempre molto differente dalla modalità qualifica a quella della gara. E' sempre complicato trovare il corretto setup. Dobbiamo quindi cercare di trovare il miglior assetto dalle qualifiche alla gara". Infine il benvenuto di Leclerc a Stefano Domenicali: "Stafano è sempre stato molto gentile con me, fin da quando mi sono affacciato alla Formula 1. Penso sia la persona giusta a cui affidare questa posizione. Bisogna anche ringraziare Casey per quanto fatto, sarà bello rivedere Domenicali in giro per il paddock".