Lewis Hamilton è letteralmente sopravvissuto a una giornata "assurda", come lui stesso l'ha definita al termine delle qualifiche, che l'hanno visto centrare la 96^ pole della carriera. Dopo essersi qualificato per un soffio al Q3, è stato messo sotto investigazione a assolto dai commissari. Sulla gara il campione del mondo dice: "Sarà difficile, parto con le gomme sbagliate".

Un sabato di ordinaria follia per Lewis Hamilton, che si chiude come quasi sempre accade, ovvero con il numero 44 della Mercedes che festeggia la pole position, la 96^ della carriera e la quinta consecutiva. Per scattare davanti a tutti nel GP di Russia, però, il sei volte campione del mondo ha dovuto faticare. Prima un tempo tolto per essere uscito di pista, poi la bandiera rossa che lo ha costretto a un inseguimento (con tanto di sorpasso fuori dalle regole non scritte ai danni di un paio di vetture) del giro veloce in Q2, transitando sulla linea del traguardo con appena 1'' prima della bandiera a scacchi, quando era virtualmente eliminato. Salvatosi, Hamilton ha poi staccato la pole rifilando oltre mezzo secondo a Bottas, ma non è finita. Perché l'inglese è stato messo sotto investigazione dai commissari per non aver rispettato i 'paletti' durante un'uscita di pista. Il lieto fine è arrivato nel tardo pomeriggio, con l'assoluzione e la pole confermata.