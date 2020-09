Valtteri Bottas racconta un curioso retroscena dopo il successo a Sochi: "Pensavo di avere un'opportunità in partenza, ma ho perso visibilità per un'ape che è finita contro la visiera". A Sky Sport, il finlandese confida: "Ho trovato serenità dopo il Mugello in una chiesa dell'isola d'Elba. Credo nel titolo mondiale"

Valtteri Bottas ha conquistato in Russia la 9^ vittoria in carriera, la seconda in questo 2020. Per la terza volta quest’anno il finlandese finisce davanti ad Hamilton; in tutte e tre Lewis è stato penalizzato (Austria, Italia, Russia). Bottas ha confidato ai segreti di Sky Sport il segreto di questo successo: "Dopo il Mugello sono andato all'isola d'Elba e ho trovato un chiesa, sono entrato per ritrovare serenità. Titolo mondiale? Ci credo, bisogna sempre ambire al massimo", ha detto il finlandese, che si trova staccato di 44 punti dalla vetta.