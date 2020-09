Tutto quello che c'è da sapere sulla gara che scatta alle 13.10 in Russia. Decima prova del Mondiale con Hamilton ancora in pole e a un passo dall'eguagliare il record di vittorie di Schumacher. Ferrari indietro nella griglia di partenza ma con una grande voglia di riscatto dopo un altro sabato complicato. Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Ha rischiato di non passare al Q3, terza sessione di qualifiche, e alla fine ha centrato la 96^ pole in carriera. Lewis Hamilton non finisce mai di stupire e anche nella gara di Sochi, decimo appuntamento del Mondiale 2020, scatterà davanti a tutti. Non solo. Il campione della Mercedes è a un passo da un altro record: in caso di vittoria in Russia, infatti, eguaglierebbe il numero di successi di Michael Schumacher. E' chiaro, dunque, che la gara di oggi può scrivere un'altra epica pagina della Formula 1. Record anche per Raikkonen: sarà la gara 322 in carriera per il finlandese, che raggiunge Barrichello.

Ferrari, voglia di riscatto

Le libere avevano dato segnali incoraggianti per una Ferrari arrivata in Russia con degli aggiornamenti. Poi, però, le qualifiche hanno spedito nuovamente indietro le Rossa. Decisivo il Q2, con l'incidente di Vettel (guarda il video) e l'eliminazione di Leclerc. Oggi la Scuderia di Maranello è chiamata a dare un segnale per rendere un po' meno amara questa annata.