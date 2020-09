F1 alle 13.10, MotoGP alle 15: le gare live su Sky

Oggi in pista F1 e MotoGP, cambiano gli orari ma entrambe le gare potrete seguirle in diretta anche su Sky Sport Uno. Alle 13.10 Hamilton parte davanti a tutti a Sochi, gara live su Sky Sport F1 (oltre a Sky Sport Uno). MotoGP, Morbidelli 1° in griglia a Barcellona: GP di Catalunya al via alle 15 in diretta su Sky Sport MotoGP (oltre a Sky Sport Uno). Due italiani scatteranno dalla prima posizione anche in Moto3 (gara alle 12) e Moto2 (alle 13.20), sono Arbolino e Marini, entrambe le gare live sul canale 208

Siamo arrivati all'epilogo di una super settimana di motori su Sky Sport: appuntamento con la Formula 1 e con il Motomondiale, in pista rispettivamente sui tracciati di Sochi e Barcellona. Attenzione, perchè cambiano gli orari: la giornata si apre in Russia con la F1, semaforo verde alle 13.10. In Spagna alle 15 sarà il turno della MotoGP, che come al solito sarà preceduta dalla Moto3 (gara al via alle 12) e dalla Moto2 (alle 13.20). Potrete seguire sia F1 che MotoGP live su Sky Sport Uno (canale 201) oltre che sui canali di riferimento 207 e 208.

F1, Hamilton in pole punta al record di Schumi: il GP su Sky Il programma Hamilton prova a diventare "zar". GP alle 13.10 Lewis Hamilton partirà per la 96^ volta in carriera davanti a tutti e punterà a eguagliare il record di vittorie (91) di Michael Schumacher. Alle sue spalle Verstappen, poi Bottas e Perez. Ferrari chiamate alla grande rimonta: Vettel, andato a muro nel finale della Q2, scatterà dalla 15esima posizione, 11^ casella invece per Leclerc. Diretta dalle 13.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

MotoGP, Morbidelli 1° in griglia davanti a Quartararo e Rossi Guida tv Rossi punta al 200° podio: il programma su Sky E' stato un sabato trionfale per l'Italia, con tre piloti in pole nelle tre classi: alle 12 partirà Arbolino davanti a tutti, nella gara di Moto3; alle 13.20 la Moto2 con Marini leader della griglia per la seconda volta di fila; infine alle 15 spazio alla MotoGP con Franco Morbidelli alla prima pole in top-class, seguito da Quartararo e Rossi. Valentino, che ieri ha festeggiato la firma con Petronas per il 2021, ha nel mirino il 200° podio. Diretta della MotoGP su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201).