La notizia di qualche giorno fa ha fatto, inevitabilmente, il giro del mondo. Stefano Domenicali, ex Team Principal della Ferrari fino al 2014, tornerà in Formula 1 nelle nuove vesti di Ceo e Presidente dal 2021. L'imolese, amministratore delegato e presidente di Lamborghini negli ultimi quattro anni, prenderà il posto di Chase Carey, che aveva guidato la transizione dopo l'acquisto della F1 da parte di Liberty Media. Una novità che è stata celebrata anche a New York: a Times Square infatti, sul videowall del Nasdaq - l’indice tecnologico della Borsa americana - è apparso un messaggio per l'italiano: "Nasdaq si congratula con Stefano Domenicali, recentemente nominato Presidente e Ceo della Formula 1".