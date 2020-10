Benvenuti in Germania, benvenuti al Nurburgring per il weekend del GP dell'Eifel! La F1 torna su questo tracciato dopo 7 anni per vivere l'11esimo weekend di questa stagione. Vi racconteremo tutto in diretta tv su Sky Sport F1 e qui attraverso il nostro LIVE BLOG. Sui social, come sempre, non perdete di vista #SkyMotori. E' un weekend speciale: l'esordio di Mick Schumacher nelle libere 1 a 20 anni di distanza dal primo successo del papà sulla Ferrari. Non solo. Lewis Hamilton è a un passo dal record di vittorie del grande Michael.