Si corre in Germania nel weekend, ma nel giovedì del Nurburgring si torna a parlare di quanto successo nella precedente gara a Sochi. E' così almeno per Lance Stroll, con riferimento a quanto avvenuto al primo primo del GP con Charles Leclerc. “Gli ho dato abbastanza spazio e lui ha comunque colpito la mia macchina. È stato un po' sciocco da parte sua – ha detto il canadese della Racing Point in confrenza stampa – aveva abbastanza spazio. È stato un po’ come l’incidente di Hamilton e Albon in Austria". Stroll, che questo pensiero lo aveva già espresso a caldo, ha poi aggiunto: "Sono rimasto sorpreso che i commissari di gara non abbiano indagato".