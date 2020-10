Il pilota tedesco nel giovedì del Nurburgring: "Abbiamo portato qualche pezzo nuovo, non mi aspetto dei passi avanti enormi, ma che possano darci una mano". Poi una battuta: "Se ho comprato azioni Aston Martin come mi ha suggerito Wolff? Credo nel progetto, non vi dirò quante ne ho comprate". Il weekend in Germania è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GUIDA TV, IL PROGRAMMA DEL GP SU SKY

"Abbiamo portato qualche pezzo nuovo qui al Nurburgring, specialmente nel fondo e nell'anteriore della vettura. Non ci aspettiamo dei passi avanti enormi, speriamo di poter fare un passo in avanti questo weekend e che questi aggiornamenti possano aiutarci". Così Sebastian Vettel prima del GP dell'Eifel, in programma domenica al Nurburgring.