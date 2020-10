Secondo positivo al Covid-19 nel team di Brackley dopo il tampone al quale si è sottoposto l'intero staff a seguito del caso emerso venerdì. Un altro test è stato definito "inconcludente" e andrà ripetuto, mentre altri quatto membri, pur negativi, non sono a disposizione per il Nurburgring. La F1 è in Germania: GP in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207)