L'attesa e poi il rinvio a causa del maltempo. Niente da fare per Mick Schumacher che era vicino all'esordio ufficiale in F1 con l'Alfa nelle prime libere in Germania: come tutti è stato fermato dalle avverse condizioni meteo che hanno imposto la cancellazione della sessione. Ci sarà possibilità in futuro, un futuro che lo porterà prbabilmente ad avere un sedile da titolare tra i big del Circus. Ripercorriamo la sua strana mattinata tra box e paddock. Il GP dell'Eifel è in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno