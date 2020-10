Valtteri Bottas ha una grande occasione di riaprire il Mondiale dopo la pole conquistata al Nurburgring: "Ho fatto il giro perfetto, l'obiettivo per la gara è partire bene e vincere". Hamilton, 2° sulla griglia: "Potevo fare meglio, attenzione alle temperature e al graining". Il GP dell'Eifel è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

La Mercedes domina anche le qualifiche del GP dell'Eifel, continuando a migliorare i suoi straordinari numeri: 122^ pole, 12^ consecutiva (di cui tutte e 11 quelle disputate nel 2020) e 72^ prima fila completa (8 in questa stagione). Fa notizia però che a stare davanti sia Valtteri Bottas, che con un ultimo giro perfetto si è tenuto dietro Lewis Hamilton. Il finlandese, dopo il trionfo a Sochi, vuole accorciare ulteriormente il distacco in campionato dal britannico, che attualmente comanda con 44 punti di vantaggio.

Bottas: "Ho fatto il giro perfetto"

"Quando riesci a fare il giro perfetto alla fine è sempre bello - ha detto il finlandese subito dopo aver centrato la 14^ pole della carriera, la terza della stagione -. Nell’ultimo tentativo del Q3 ho azzeccato tutto. Ho fatto tutto quello che volevo fare. Il margine è piccolo ma comunque non era facile mettere le gomme in temperatura e io sono riuscito a capire come farlo oggi. Abbiamo parlato molto con i box anche a livello di posizione di uscita e sono quei dettagli che possono fare la differenza. Avevamo le gomme per fare il giro alla fine e il giro è arrivato. L'obiettivo di domani è partire bene per vincere”.