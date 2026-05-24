Stenshorne vince la Feature Race della Formula 2 a Montreal. Diversi incidenti e prova che si chidue con la Safety Car fino (era entrata anche in precedenza). Secondo Dunne e terzo Minì. L'italiano è sempre in testa alla classifica (57 punti) davanti a Tsolov (47 punti) sul quale però potrebbe piombare una penalità per un'investigazione. Alle 22 la gara di Forrmula 1: live su Sky e in streaming su NOW LA GRIGLIA DI PARTENZA IN F1 - LE ULTIME SUL METEO

Si è chiusa con la Safety Car la Feature Race della Formula 2 in Canada. Su una pista bagnata dalla pioggia (solo a tratti durante la gara), sono stati diversi i contatti in pista con 7 vetture costrette al ritiro. A vincere è Stenshorne del team Rodin, secondo Dunne e terzo Minì. L'italiano è sempre in testa alla classifica (57 punti) davanti a Tsolov (47 punti) che beneficia anche di qualche penalità arrivata alla bandiera a scacchi. Un'investigazione in corso, però, potrebbe compromettere il quarto posto del bulgaro e di conseguenza i punti guadagnati.

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Feature con Laurens Van Hoepen (Trident) in pole position, sfidato in prima fila dal bulgaro Tsolov (Campos), desideroso di riscatto dopo la gara Sprint nella quale -penalizzato, e come lui anche Dunne (Rodin)- ha perso punti preziosi e la leadership provvisoria del campionato, ora in mano al siciliano Gabriele Minì (MP) ieri secondo alle spalle del messicano León (Campos), abile a sfruttare una ripartenza dopo Safety Car in una gara confusa, ricca di colpi di scena e che l’italiano aveva condotto per una buona metà dando l’impressione di poterla gestire.

Allo spegnimento dei semafori è subito battaglia per le prime posizioni in uscita dalle prime curve. Il primo leader della gara è proprio Van Hoepen dopo una battaglia serrata con Tsolov. Prime gocce di pioggia si affacciano sul tracciato. Minì ottavo. Al quarto giro Van Hoepen va clamorosamente a sbattere sul ‘wall of champion’. Tsolov nuovo leader. Safety Car. Si riparte all’ottavo giro. Fittipaldi cambia le gomme e con gli pneumatici ancora freddi esce dai box e va dritto contro un guardrail. Pista pressoché asciutta. Altra Safety Car. Rientrano in molti, anche Tsolov. Mentre stanno rientrando in pista vanno a contatto Bennet e Villagomez. Team Trident in giornata completamente negativa: un errore del pilota e uno del box. Intanto qualche goccia di pioggia torna a bagnare il tracciato, trasportata dal vento. Si torna in corsa al 13° giro. Conduce Bilinski, ma il leader virtuale è Stenshorne che ha sorpassato Tsolov. Il bulgaro cerca il sorpasso a Maini, mentre il muretto gli suggerisce di non essere frenetico e ‘profeticamente’ accade quel che non dovrebbe: Tsolov viene toccato e si gira, scivolando dopo un tamponamento a catena in terz’ultima posizione. L’impressione è che Villagomez abbia toccato Maini e lo abbia spinto su Tsolov.