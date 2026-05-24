Formula 2, a Stenshorne la Feature del GP Canada. Minì leader del campionatoMONTREAL
Stenshorne vince la Feature Race della Formula 2 a Montreal. Diversi incidenti e prova che si chidue con la Safety Car fino (era entrata anche in precedenza). Secondo Dunne e terzo Minì. L'italiano è sempre in testa alla classifica (57 punti) davanti a Tsolov (47 punti) sul quale però potrebbe piombare una penalità per un'investigazione. Alle 22 la gara di Forrmula 1: live su Sky e in streaming su NOW
Si è chiusa con la Safety Car la Feature Race della Formula 2 in Canada. Su una pista bagnata dalla pioggia (solo a tratti durante la gara), sono stati diversi i contatti in pista con 7 vetture costrette al ritiro. A vincere è Stenshorne del team Rodin, secondo Dunne e terzo Minì. L'italiano è sempre in testa alla classifica (57 punti) davanti a Tsolov (47 punti) che beneficia anche di qualche penalità arrivata alla bandiera a scacchi. Un'investigazione in corso, però, potrebbe compromettere il quarto posto del bulgaro e di conseguenza i punti guadagnati.
Feature con Laurens Van Hoepen (Trident) in pole position, sfidato in prima fila dal bulgaro Tsolov (Campos), desideroso di riscatto dopo la gara Sprint nella quale -penalizzato, e come lui anche Dunne (Rodin)- ha perso punti preziosi e la leadership provvisoria del campionato, ora in mano al siciliano Gabriele Minì (MP) ieri secondo alle spalle del messicano León (Campos), abile a sfruttare una ripartenza dopo Safety Car in una gara confusa, ricca di colpi di scena e che l’italiano aveva condotto per una buona metà dando l’impressione di poterla gestire.
Allo spegnimento dei semafori è subito battaglia per le prime posizioni in uscita dalle prime curve. Il primo leader della gara è proprio Van Hoepen dopo una battaglia serrata con Tsolov. Prime gocce di pioggia si affacciano sul tracciato. Minì ottavo. Al quarto giro Van Hoepen va clamorosamente a sbattere sul ‘wall of champion’. Tsolov nuovo leader. Safety Car. Si riparte all’ottavo giro. Fittipaldi cambia le gomme e con gli pneumatici ancora freddi esce dai box e va dritto contro un guardrail. Pista pressoché asciutta. Altra Safety Car. Rientrano in molti, anche Tsolov. Mentre stanno rientrando in pista vanno a contatto Bennet e Villagomez. Team Trident in giornata completamente negativa: un errore del pilota e uno del box. Intanto qualche goccia di pioggia torna a bagnare il tracciato, trasportata dal vento. Si torna in corsa al 13° giro. Conduce Bilinski, ma il leader virtuale è Stenshorne che ha sorpassato Tsolov. Il bulgaro cerca il sorpasso a Maini, mentre il muretto gli suggerisce di non essere frenetico e ‘profeticamente’ accade quel che non dovrebbe: Tsolov viene toccato e si gira, scivolando dopo un tamponamento a catena in terz’ultima posizione. L’impressione è che Villagomez abbia toccato Maini e lo abbia spinto su Tsolov.
Al diciassettesimo giro si ferma anche Villagomez, toccato da Camara. Problemi all’anteriore destro, ma forse ereditati dal contatto in pit lane con Bennett. In testa alla gara Stenshorne, davanti a Camara, poi Beganovic e Minì. Virtual Safety Car e pioggia che si fa più insistente. Ventitreeesimo giro, Camara va in testa coda cercando un sorpasso in corda a Bilinski, dove spazio non c’era. Venticinquesimo giro: piccole fumate bianche dal motore di Beganovic, mentre Dunne e Minì lottano alle sue spalle. Camara viene penalizzato di 5”. Alla ventisettesima tornata il motore Mécachrome di Beganovic esala l’ultimo respiro. Safety Car e neutralizzazione. Guida la corsa Stenshorne, davanti a Dunne e Minì. Tsolov è 4°. Durante il giro di sicurezza va fuori Boya. Si riparte al 34° giro. 5” di penalità anche per León, troppo veloce in pit lane durante il pit. A 2’20” dal termine Goethe va a muro agganciandosi con Miyata. Altra Safety Car e gara che termina in regime di bandiera rossa. Vittoria per Stenshorne (Rodin), davanti a Dunne (Rodin) e Minì (MP). La Rodin fa doppietta e -casualmente- conferma il risultato delle prove libere, mentre Minì riesce ad allungare in classifica generale, salendo a +10 su Tsolov e +21 su Camara, prima che la F2 arrivi in Europa, a Monte-Carlo.