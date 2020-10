Charles Leclerc contento ma anche un po' sorpreso del 4° posto ottenuto con la sua Ferrari nelle qualifiche del GP dell'Eifel: "Non ce l'aspettavamo, specie con queste temperature. Non sappiamo cosa aspettarci, non abbiamo dai sui long run, ma con una buona partenza può succedere di tutto". Il GP dell'Eifel è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"Siamo nella giusta direzione, buono il bilanciamento"

"Bel risultato, sono contento - ha detto Leclerc a Sky Sport -. Non ce lo aspettavamo, avevamo un aggiornamento piccolo qui al Nurburgring, siamo nella giusta direzione ed è questo che dobbiamo fare, piccoli step alla volta. Ho fatto un buon giro, probabilmente abbiamo approfittato che non abbiamo girato nelle libere. La macchina comunque ha un buon bilanciamento, abbiamo fatto un buon lavoro. E' stata una sopresa aver fatto così bene con le temperature basse, di solito non andavamo forte, mentre oggi sì. Siamo felici". Sulla gara di domenica: "Non so cosa aspettarmi, partiamo tutti in incognito perchè non abbiamo dati sul run lungo con carichi di benzina. Spero che la nostra parte della pista non sia sporca: con una buona partenza tutto è possibile".