Prosegue la striscia negativa nelle qualifiche di Sebastian Vettel in questo 2020: il tedesco non va oltre l'11° tempo al Nurburgring e viene eliminato per la settima volta in stagione nel Q2. "La macchina non è male, peccato non aver capitalizzato. Domani decideremo la strategia per le gomme".

Sebastian Vettel è stato eliminato al Q2 nelle qualifiche del GP dell'Eifel. Domenica il tedesco della Ferrari scatterà dall'11^ posizione. Il tedesco sembra faticare molto in questo 2020 nella sessione di qualifiche: Seb infatti ha accumulato la settima eliminazione in Q2, che si somma a una in Q1. 1'26"738 il tempo di Vettel, che è rimasto fuori dal Q3 per poco meno di quattro decimi.