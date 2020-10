Il pilota della Red Bull dopo il terzo tempo nelle qualifiche in Germania: "Nel Q3 avevamo troppo sottosterzo e questo mi è costato del tempo, ma ci stiamo avvicinando alle Mercedes. In realtà sono anche un po' deluso...". Il GP dell'Eifel è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP GERMANIA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE