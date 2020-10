Lance Stroll non si è sentito bene e non è sceso in pista nelle terze libere. La Racing Point ha convocato Hulkenberg, che dopo essersi sottoposto a tampone per entrare nella bolla, prenderà parte alle qualifiche e alla gara al posto del canadese. Il GP dell'Eifel è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Nico Hulkenberg prenderà parte alle qualifiche e alla gara al Nurburgring sulla Racing Point. La notizia è stata ufficializzata dal team via social. Il tedesco è stato chiamato all'ultimo minuto per l'assenza di Lance Stroll: il pilota canadese non è sceso in pista nelle terze libere perché non si è sentito bene. Hulkenberg, che aveva già sostituito Perez dopo la positività al Covid-19, è arrivato al circuito ed è stato sottoposto al tampone per accedere nella bolla. I risultati generalmente non sono immediati, ma un test rapido ha dato responso negativo, in modo da mettere il tedesco sulla RP giusto in tempo per la sessione delle qualifiche. Hulkenberg si è presentato attorno alle 13.30 al paddock, dirigendosi poi nel garage della Racing Point e indossando la tuta. Verso le 14 è arrivata l'ufficialità da parte della scuderia, con tanto di tweet celebrativo "Hulkenback".