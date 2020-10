Pazza gioia per Daniel Ricciardo, che torna sul podio e conferma di aver vinto la scommessa: si farà un tatuaggio insieme al team principal della Renault, Cyril Abiteboul. "Devo scegliere il disegno, magari sarà qualcosa sulla Germania. Comunque ci penserò stasera in aereo tornando a casa...", ha detto l'australiano

Scommessa vinta per Daniel Ricciardo, che centra il podio al Nurburgring e costringerà il team principal della Renault, Cyril Abiteboul, a farsi un tatuaggio. L'australiano aveva infatti scommesso con il suo capo al termine del GP di Silverstone chiuso al 4° posto, che in caso di podio prima della fine della stagione, i due si sarebbero fatti lo stesso tatuaggio. Ad Abiteboul (che non ne ha sul corpo, ndr) spetta la scelta di dimensione e posto, mentre a Daniel tocca il disegno. "Non ho ancora deciso - ha confidato ai microfoni di Sky Sport -. Questa sera ho un'ora e mezza di volo per tornare a casa e sarò da solo. Potrò pensare e avrò tempo per capire il disegno che ci faremo".