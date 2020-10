Il pilota canadese della Racing Point non è stato bene tra venerdì e sabato. La squadra lo ha sostituito con Hulkenberg nelle qualifiche (così come in gara) e il team manager Szafnauer ha spiegato quelle che sono le sue condizioni. Il GP dell'Eifel è in diretta oggi alle 14.10 su Sky Sport F1 (canale 201) STROLL NON CE LA FA, IN GERMANIA ARRIVA HULKENBERG: FOTO

Lance Stroll, dopo il forfait nelle qualifiche, non prenderà parte alla gara del Nurburgring. Il pilota canadese non è stato bene tra venerdì e sabato ed è stato sostituito da Nico Hulkenberg al volante della Racing Point (clicca qui per le FOTO). Hulkenberg avava già indossato la tuta bainca e rosa della Racing al posto di Perez, quando quest'ultimo era risultato positivo al Covid-19. Che potesse trattarsi di una situazione analoga per Stroll, lo hanno pensato tutti, anche perché un certo malessere il pilota lo aveva accusato già dal precedente weekend di gara in Russia. Ma a fara chiarezza sulle sue condizioni di salute ci ha pensato il team manager Otmar Szafnauer. "La situazione - ha detto quest'ultimo - è peggiorata con problemi di stomaco venerdì".