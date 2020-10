1/13 Instagram Nico Hulkenberg

Nico Hulkenberg è l'uomo dei 'last minute'. A luglio aveva avuto 24 ore per catapultarsi a Silverstone per prendere il posto di Sergio Perez, positivo al Covid. Al Nurburgring è stato chiamato dalla Racing Point alle 11 del mattino per prendere il posto di Lance Stroll. Obiettivo essere in pista alle 15 per le qualifiche...

Hulkenberg al posto di Stroll in Germania