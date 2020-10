La vittoria nel GP dell'Eifel, al Nurburgring, lo ha definitivamente proiettato tra le leggende della Formula 1: Hamilton a quota 91 vittorie in carriera come il mito Michael Schumacher. Stasera lo speciale su Sky Sport F1 (canale 207) alle 20 per rivivere tutti i successi del campione britannico

