Cambia ancora l'orario del via per il GP di F1: la gara del Nurburgring parte alle 14.10 con Bottas in pole e una prima fila tutta Mercedes. Hamilton insegue il record di vittorie che è di Schumacher, Leclerc con il 4° posto in qualifica vuole far tornare il sorriso in Ferrari. Il GP dell'Eifel oggi in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)



LA GRIGLIA DI PARTENZA

Le Mercedes occupano la prima fila nel GP di casa sulla storica pista del Nuerburgring, con Valtteri Bottas che è riuscito a precedere Lewis Hamilton, ma la sorpresa della giornata è la seconda fila, con il quarto tempo, di Charles Leclerc con la Ferrari. Il monegasco è riuscito a eguagliare la miglior prestazione in qualifica delle Rosse in questa stagione storta, il frutto di tanto lavoro "fatto di piccoli passi", come sottolinea lui stesso, forse il segno di un inizio di riscatto, che per ora lascia fuori Sebastian Vettel, anche stavolta escluso dalla Q3 con l'11° tempo. Tornano alle Mercedes e al campione in carica Hamilton, in caso di vittorie eguaglierebbe il record di successi - 91 - che è di Michael Schumacher.

Hulkenberg al posto di Stroll approfondimento Hulk, altro last minute: "Alle 11 bevevo caffè..." Come nel caso di Perez, anche al Nurburgring è arrivata l'improvvisa convocazione per Hukenberg dopo un malessere accusato da Stroll. Il pilota canadese non ce l'ha fatta a scendere in pista (sembra per problemi di stomaco, test Covid finora negativi) e il tedesco è arrivato di corsa al circuito: fuori dal Q2 per 4 millesimi, sarà presente anche in gara.

Come seguire il GP dell'Eifel su Sky Sport F1 e Skysport.it La gara in Germania sarà trasmessa in diretta alle 14.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Sul web la cronaca in tempo reale attraverso il Live Blog, mentre sui social tutti gli aggiornamenti con #SkyMotori.