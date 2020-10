Charles Leclerc è pronto per il GP del Portogallo, che si svolgerà su un circuito nuovo come quello di Portimao: "Ho corso nel 2015 in F3 e mi ricordo che era una pista divertente. Sarà interessante capire come si comporterà la Ferrari con temperature meno rigide che in Germania". Vettel: "Fondamentale il lavoro delle libere per prendere confidenza con la pista" PORTIMAO, TUTTO SUL CIRCUITO

La stagione di Formula 1 vive questo fine settimana il proprio 12° appuntamento, il Gran Premio del Portogallo, che si tiene sul secondo circuito all’esordio assoluto: dopo il Mugello, infatti, si va a Portimao, nome ufficiale del circuito Autódromo Internacional do Algarve. Si tratta di un tracciato sul quale le squadre hanno svolto al massimo qualche test, che riporta il paese lusitano in calendario dopo un’assenza di 24 anni. L’ultima volta si corse all’Estoril nel 1996 e per la Ferrari arrivò un terzo posto con Michael Schumacher.

Leclerc: "Con temperature più alte curioso di vedere la Ferrari" leggi anche La F1 torna in Portogallo: curiosità e statistiche "Ho gareggiato solo una volta a Portimao, nel 2015 in Formula 3. Ricordo una pista molto divertente con tanti saliscendi - ha spiegato il monegasco -. Il circuito è moderno e interessante e il clima non dovrebbe essere rigido come nell’ultima gara in Germania. Con temperature più elevate sarà interessante verificare il comportamento della nostra vettura sulle diverse tipologie di curva".