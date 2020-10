Il pilota tedesco nel giovedì di Portimao: "Fu un weekend negativo. Pista difficile, ma anche per questo non vedo l'ora". La F1 è in Portogallo: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Un'ottima qualifica e una gara così così. Charles Leclerc arriva in Portogallo con questo bottino, magro, racimolato in Germania. Però la Ferrari è in crescita e nuovi aggiornamenti (diffusore) saranno a disposizione anche sulla pista di Portimao, dove la F1 corre per la prima volta. Per il monegasco, invece, il tarcciato portoghese non è una novità dato che qui ha corso anche in Formula 3. "Fu un weekend così negativo che ricordo a malapena la pista - ha raccontato in conferenza stampa -. L'ho rivista al simulatore ed è molto complicata, con molte curve cieche e con una macchina di Formula 1 credo lo sarà ancora più. Quindi dovrebbe essere una sfida piuttosto difficile, però non vedo l'ora di guidare".