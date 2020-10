Dopo quello che si può considerare il miglior venerdì dell'anno, c'è soddisfazione in casa Ferrari, più per le novità portate che per i tempi fatti segnare in pista. Un lavoro che serve per migliorare in questo finale di Mondiale, sempre in ottica 2021. La F1 è in Portogallo: diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Senza troppi proclami, com’è giusto che sia, ma sotto la mascherina soddisfatti. La prima giornata su una pista inedita e bellissima come quella di Portimao ha lasciato ancora parecchi punti interrogativi a tutti, ma in casa Ferrari il lavoro fatto è stato tanto e positivamente proficuo. Si può dire il miglior venerdì dell’anno, più che per le prestazioni per novità portate, dati raccolti e risultati ottenuti. Charles Leclerc ha chiuso comunque quarto a nove decimi dal più veloce Valtteri Bottas, Sebastian Vettel sesto a poco più di un secondo ma vivace e di buon umore.

Nel box e in pista si sono visti un fondo in ottica 2021 testato anche se per pochissimo dal solo tedesco, e un altro invece per questa stagione, altrettanto nuovo, che insieme alle novità al diffusore rappresenta un ulteriore e importante step di una serie di aggiornamenti che stanno cambiando pelle a questa SF1000. Utili per finire nel miglior modo possibile questa stagione ma ovviamente propedeutici al 2021. Il percorso intrapreso dal team italiano sembra finalmente quello giusto, come dimostrano i crono e le simulazioni del giro secco, ma una risposta finale la potrà dare solo la gara.

Ricordando che dopo il quarto posto sulla griglia in Germania, Leclerc non era riuscito a confermarsi poi la domenica. Le prime due libere hanno lasciato l’acquolina in bocca. Un po’ per la pista, spettacolare e imprevedibile, un po’ anche per gli imprevisti e il lavoro svolto sulle gomme per il 2021, i valori son rimasti un po’ mischiati. In attesa di conferme o smentite, lo spettacolo sembra comunque assicurato.