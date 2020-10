Charles Leclerc sorride dopo il 4° tempo staccato nella prima giornata a Portimao: "E' sembrata una giornata positiva, il passo per la qualifica è promettente". Vettel: "Bella pista, anche se scivolosa per via dell'asfalto nuovo". La F1 è in Portogallo: diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP PORTIMAO: LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE

Giornata positiva per la Ferrari a Portimao: il venerdì di libere si è chiuso infatti con il 4° tempo fatto segnare da Charles Leclerc (1'18'838) e dal 6° di Sebastian Vettel (1'19"175). La Rossa sembra aver trovato il giusto bilanciamento sul nuovo circuito portoghese, grazie anche al nuovo pacchetto di aggiornamenti portato in pista.

Leclerc: "Giornata positiva, vedremo domenica" approfondimento Ferrari, novità fondo e prove comparative. VIDEO "E' sembrata una giornata positiva, vedremo - ha detto Charles Leclerc -. Non abbiamo girato molto con tanto carburante, abbiamo usato dei prototipi delle gomme. Sarà una sorpresa vedere cosa capiterà domenica, ma il passo per la qualifica è promettente. La pista è molto scivolosa, ma questo paradossalmente rende le cose migliori per noi. Questa pista è fantastica, ci sono voluti alcuni giri per entrare in ritmo".