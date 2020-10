S'infiamma il mercato piloti: i due sedili Haas destinati a Mick Schumacher e Nikita Mazepin, mentre la Red Bull potrebbe frenare sul suo programma giovani per la prima volta dopo oltre un decennio e affidarsi a un "mercato esterno". Quale futuro per Perez, Russell e Hulkenberg? Qui tutte le news. La F1 è in Portogallo: diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP PORTIMAO: LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE

Siamo nel pieno del campionato 2020, ma in Formula 1 si comincia già a pensare al futuro, al 2021, con un mercato piloti che dopo un momento di tranquillità di è infiammato negli ultimi giorni e soprattutto nelle ultime ore dopo la "rivoluzione" Haas con gli addii ufficiali di Romain Grosjean e Kevin Magnussen. Analizziamo tutte le situazioni più "calde", ponendo l'accento anche su una Red Bull che per la prima volta dopo 15 anni potrebbe rallentare sul proprio programma giovani e affidarsi per la prima volta a un "mercato esterno".

Haas, porte aperte a Mick Schumacher leggi anche Schumi Jr, si aprono le porte della F1 per il 2021 Deciso il futuro fuori dalla F1 per Grosjean e Magnussen, si sono liberati due sedili: uno di questi diventa della Ferrari Driver Academy (Haas motorizzata Maranello) con Mick Schumacher pronto a fare il suo ingresso tra i grandi del Motorsport. L'altro è destinato a Nikita Mazepin.

Il futuro di Perez Fuori da tempo dai progetti della Racing Point, che si affiderà all'esperienza di Sebastian Vettel al via della prossima stagione (diventerà Aston Martin), per Sergio "Checo" Perez sembrano esserci diverse chance. Il messicano era fiducioso per la Haas, poi Mazepin lo ha sorpassato anche per il supporto finanziario che può garantire al team americano. Ma per Perez ci sono altre possibilità.